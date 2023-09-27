Главный тренер «Сочи» Кокорев: на нас сейчас все будут настраиваться и играть от ножа

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал, как сочинская команда готовилась к сезону, и заявил, что в связи с хорошим стартом в сезоне-2023/2024 КХЛ соперники будут по особому настраиваться на них.
«Над чем мы работали летом? Это наш небольшой секрет. Готовились, как и все. Посмотрим, что у нас получится в конце сезона. Мы много и долго работали над тактикой. Стараемся играть в атакующий хоккей, чтобы забивать голы. Все матчи для нас в этом сезоне сложные, честно говоря. Не могу припомнить ни одной игры, которая прошла бы легко. Все они интересны по-своему. Мы прекрасно знаем, что на нас сейчас все будут настраиваться. Постоянно говорим об этом ребятам. Наши соперники будут играть с нами от ножа, и нам нужно быть к этому готовыми.
Старт сезона? Мы настраиваемся на каждую игру и не смотрим на турнирную таблицу. С ребятами разговаривали летом о том, что нужно делать всё для того, чтобы выигрывать. У нас получается, мы это делаем. Настроены только побеждать», — цитирует Кокорева «РБ Спорт».
«Сочи» впервые с 2016 года одержал шесть побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
- 27 сентября 2023
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
12:40
-
12:26
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:23
-
11:10
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
07:40
-
07:30
-
05:56
-
05:06
-
04:58
-
04:46