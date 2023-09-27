Юниорская лига Канады отстранила экс-тренера НХЛ Константина за «неуместное поведение»

Западная юниорская хоккейная лига Канады отстранила тренера «Уэнатчи» Кевина Константина за «неуместное поведение» и начала расследование, сообщает Sportsnet. Лига не раскрыла подробностей текущего расследования, которое проводит независимый консультативный совет игроков.
«Константину не разрешается иметь какие-либо контакты с кем-либо из членов клуба, включая игроков, пока дело расследуется», – говорится в заявлении лиги.
64-летний специалист известен по работе с клубами НХЛ. В прошлом Константин возглавлял «Сан-Хосе», «Питтсбург» и «Нью-Джерси». В прошлом сезоне Константин возглавлял сборную Венгрии, которая не сумела удержаться в элитном дивизионе ЧМ по хоккею.
Примечательно, что ранее Константин уже был наказан за «неуместное поведение», когда работал в этой лиге. В 2006 году его дисквалифицировали на четыре игры и оштрафовали на $ 5 тыс. Сообщалось, что тренер, тогда работавший в «Эверетте», запретил игрокам снимать экипировку после поражения от «Трай-Сити» со счётом 0:5. В таком виде они съели ужин и отправились в дальнейший путь на автобусе.
- 27 сентября 2023
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