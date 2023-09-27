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Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российское гражданство

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российское гражданство
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Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российское гражданство, сообщает «РИА Новости». В конце июля 2023 года канадец заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство.

Прошлый сезон стал для 26-летнего защитника дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах защитник забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. До хабаровского клуба Ли играл в NCAA и АХЛ. В 92 матчах Американской хоккейной лиги Кэмерон записал на свой счёт 34 (3+31) очка.

В текущем сезоне на счету Ли девять матчей за хабаровский «Амур», в которых канадский защитник забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-2».

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