Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российское гражданство
Поделиться
Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российское гражданство, сообщает «РИА Новости». В конце июля 2023 года канадец заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство.
Прошлый сезон стал для 26-летнего защитника дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах защитник забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. До хабаровского клуба Ли играл в NCAA и АХЛ. В 92 матчах Американской хоккейной лиги Кэмерон записал на свой счёт 34 (3+31) очка.
В текущем сезоне на счету Ли девять матчей за хабаровский «Амур», в которых канадский защитник забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-2».
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
12:40
-
12:26
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:23
-
11:10
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
07:40
-
07:30
-
05:56
-
05:06
-
04:58
-
04:46
Партнерский контент