Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российское гражданство, сообщает «РИА Новости». В конце июля 2023 года канадец заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство.

Прошлый сезон стал для 26-летнего защитника дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах защитник забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. До хабаровского клуба Ли играл в NCAA и АХЛ. В 92 матчах Американской хоккейной лиги Кэмерон записал на свой счёт 34 (3+31) очка.

В текущем сезоне на счету Ли девять матчей за хабаровский «Амур», в которых канадский защитник забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-2».