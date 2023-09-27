В состав сборной России U14 по футболу попал сын хоккеиста Ильи Ковальчука

В состав сборной России U14 по футболу попал сын знаменитого хоккеиста Ильи Ковальчука Филипп. Сборная сыграет на Турнире развития УЕФА. В сборе принимают участие 23 игрока 2009 года рождения. Пять футболистов получили первый вызов в команду.
Команда U14 под руководством Владимира Волчека приступила к тренировкам на стадионе «Рублёво» в Москве, где будет базироваться до 1 октября.
Турнир развития УЕФА пройдёт в Беларуси с 3 по 8 октября на полях технического центра АБФФ в Минске. В нём сыграют сборные России, Беларуси, Киргизии и Таджикистана. В финальный состав на турнир войдут 20 футболистов.
Напомним, вчера, 26 сентября, Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона.
- 27 сентября 2023
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