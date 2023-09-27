Каменский оценил вероятность уход Фёдорова с поста главного тренера ЦСКА

Олимпийский чемпион и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал неудачную игру ЦСКА в сезоне-2023/2024.
«Пока ничего не происходит. Сезон только начался. Они набирают обороты. Главное же – итог в конце сезона. Поэтому бывает такое, что после Кубка Гагарина, тем более два раза подряд, немножко ребята восстанавливаются и готовятся к следующим матчам. Это абсолютно нормальная ситуация в хоккее.
Не рискует Сергей Фёдоров, что его могут уволить за отсутствие результата на старте? Есть руководство команды, они знают внутри всю подноготную, поэтому я вам не могу сказать. Думаю, что они ему доверяют после двух выигранных кубков.
Может, Фёдоров просто устал и ЦСКА нужен новый тренер, чтобы встряхнуть команду? Это кто вам такой написал вопрос? Нет такого вопроса. Я не могу на него ответить. Как Фёдоров может устать? Если устал бы, то он бы не начинал сезон. Это глупый вопрос.
6 октября у ЦСКА домашний матч со СКА, может ли он стать определяющим для будущего Фёдорова? Нет. Определяющий будет конец сезона и конечный результат. А матч будет очень красивый и думаю, что интересный», — сказал Каменский в интервью «Спорт День за Днём».
Напомним, в последнем матче ЦСКА дома уступил «Северстали» со счётом 1:2.
- 27 сентября 2023
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