Кожевников назвал «позорищем» ошибочно засчитанный гол в игре «Спартак» — «Сочи»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко раскритиковал работу судей в матче «Спартак» — «Сочи» (2:3). Напомним, вторая шайба гостей была заброшена после свистка.

«Позорище такие моменты смотреть и засчитывать голы. Судьи объясняют бредовые вещи. Хоккеисты услышали свисток и останавливаются, руки опускают. Это ключевой момент был в игре с «Сочи». Идёт сражение, нет, придумали дерьмо какое-то. Судья на льду должен быть незаметным, он не главное действующее лицо. В театре вакансий полно, идите туда работать. Ребята, там будете главными, хороших актёров мало, а судей ещё меньше», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Ранее данный спорный момент прокомментировал заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.