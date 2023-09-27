Один российский игрок попал в список пяти недооценённых хоккеистов за всю историю «Койотс»

Журналист Ричард Джелинек в статье на сайте The Hockey Writers составил список из пяти недооценённых хоккеистов «Финикс/Аризоны Койотс» за всю историю организаций.
В список вошёл российский голкипер Илья Брызгалов.
«Вратарь «Койотс» Илья Брызгалов на протяжении четырёх лет в «Финиксе» был недооценённым голкипером. Хотя его пребывание в клубе было недолгим, он произвёл впечатление. Проведя 257 игр в «Финиксе», он одержал победу в 130 матчах с 91,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,57.
Брызгалов занимает второе место в истории «Койотс» по сыгранным играм (257), шестое по коэффициенту надёжности (2,57), седьмое по проценту отражённых бросков (91,7), первое по победам (130), второе по сейвам (7062), второе по количеству «сухих» матчей ( 21) и второе по сыгранным минутам (15 071)», — сказано в статье.
Кроме Брызгалова, в список попали: Дэйл Хаверчук (нападающий), Томас Стин (нападающий), Оливер Экман-Ларссон (защитник) и Бобби Халл (нападающий).
- 27 сентября 2023
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