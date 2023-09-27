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28-летний защитник «Лады» покинул тольяттинский клуб

28-летний защитник «Лады» покинул тольяттинский клуб
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«Ладу» покинул защитник Николай Глухов, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«За коллектив Глухов выступал с начала прошлого сезона и успел провести в общей сложности 61 официальный матч, а в рамках стартовавшего регулярного чемпионата КХЛ он принял участие в четырёх играх и отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3». Контракт с 28-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон. Хоккейный клуб «Лада» благодарит Николая за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшем», — сказано в сообщении на сайте «Лады».

Тольяттинский клуб после 11 матчей набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее защитник «Лады» Максим Березин рассказал, что переход в тольяттинский клуб из «Нефтехимика» стал для него неожиданностью.

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