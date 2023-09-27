«Трактор» отыгрался с 1:3, но уступил «Салавату Юлаеву» в гостях

В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
На 15-й минуте первого периода Николай Кулёмин с передач Артёма Пименова и Александра Шарова открыл счёт в матче. В конце периода Виктор Антипин с передач Егора Фатеева и Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте.
В начале второй двадцатиминутки Александр Шаров с передач Николая Кулёмина и Никиты Зоркина вновь вывел уфимский клуб вперёд. Спустя две минуты Владислав Ефремов сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Михаил Котляревский с передачи Ильи Карпухина сократил отставание в счёте. Через 70 секунд Александр Рыков с передачи Максима Шабанова вновь сделал счёт равным.
На 56-й секунде третьего периода Николай Кулёмин с передач Александра Шарова и Артёма Пименова в третий раз вывел хозяев вперёд. В конце третьего периода Никита Зоркин с передачи Александра Шарова установил окончательный счёт в матче, забросив в пустые ворота.
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