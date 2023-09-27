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«Трактор» отыгрался с 1:3, но уступил «Салавату Юлаеву» в гостях

«Трактор» отыгрался с 1:3, но уступил «Салавату Юлаеву» в гостях
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В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На 15-й минуте первого периода Николай Кулёмин с передач Артёма Пименова и Александра Шарова открыл счёт в матче. В конце периода Виктор Антипин с передач Егора Фатеева и Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Александр Шаров с передач Николая Кулёмина и Никиты Зоркина вновь вывел уфимский клуб вперёд. Спустя две минуты Владислав Ефремов сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Михаил Котляревский с передачи Ильи Карпухина сократил отставание в счёте. Через 70 секунд Александр Рыков с передачи Максима Шабанова вновь сделал счёт равным.

На 56-й секунде третьего периода Николай Кулёмин с передач Александра Шарова и Артёма Пименова в третий раз вывел хозяев вперёд. В конце третьего периода Никита Зоркин с передачи Александра Шарова установил окончательный счёт в матче, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2023, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Кулёмин (Пименов, Шаров) – 14:31 (5x5)     1:1 Антипин (Фатеев, Яруллин) – 19:15 (5x4)     2:1 Шаров (Кулёмин, Зоркин) – 21:07 (5x5)     3:1 Ефремов – 23:11 (4x5)     3:2 Котляревский (Карпухин) – 37:00 (5x5)     3:3 Рыков (Шабанов) – 38:10 (5x5)     4:3 Кулёмин (Шаров, Пименов) – 40:56 (5x5)     5:3 Зоркин (Шаров) – 59:03 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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