Вратарь «Нефтехимика» Гарипов получил удаление за симуляцию, «Амур» забил дважды

В Нижнекамске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимает «Амур». Идёт второй период, счёт равный – 2:2.

В середине второй двадцатиминутки голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов получил две минуты штрафа за симуляцию. Вратарь слишком картинно упал после столкновения с нападающим «Амура» Дмитрием Шевченко.

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В итоге нижнекамцы остались втроём против пятерых и дважды пропустили, позволив хабаровскому клубу сравнять счёт.

В следующей игре «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Металлургом» 2 октября. «Амур» отправится в гости к «Куньлунь Ред Стар» 29 сентября.