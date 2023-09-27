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Вратарь «Нефтехимика» Гарипов получил удаление за симуляцию, «Амур» забил дважды

Вратарь «Нефтехимика» Гарипов получил удаление за симуляцию, «Амур» забил дважды
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В Нижнекамске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимает «Амур». Идёт второй период, счёт равный – 2:2.

В середине второй двадцатиминутки голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов получил две минуты штрафа за симуляцию. Вратарь слишком картинно упал после столкновения с нападающим «Амура» Дмитрием Шевченко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В итоге нижнекамцы остались втроём против пятерых и дважды пропустили, позволив хабаровскому клубу сравнять счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3-й период
2 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сетдиков (Дергачёв, Белозёров) – 17:22 (5x4)     2:0 Якупов (Сидоров, Камара) – 23:33 (5x5)     2:1 Шевченко (Коршков, Ли) – 30:56 (5x3)     2:2 Дрозг (Рылов, Мищенко) – 31:27 (5x4)    

В следующей игре «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Металлургом» 2 октября. «Амур» отправится в гости к «Куньлунь Ред Стар» 29 сентября.

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