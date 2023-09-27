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«В ЦСКА всё может случиться». Щитов — о возможном увольнении Фёдорова из клуба

«В ЦСКА всё может случиться». Щитов — о возможном увольнении Фёдорова из клуба
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Защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал неудачную игру ЦСКА в текущем регулярном сезоне.

«Я не думаю, что ЦСКА сложно настроиться. Скорее, соперники по-другому настраиваются на эту команду. Мне кажется, армейцы не до конца вкатились в сезон. Кроме того, у Фёдотова идёт адаптация после службы в армии. Команда у ЦСКА сильная, но чемпиона всегда приятно обыгрывать. У любых команд идёт двойной настрой. Нужно определённое время на то, чтобы ЦСКА пришёл в форму. Матчей через пять мы увидим другую команду.

Фёдорова могут уволить? В ЦСКА всё может случиться. Возможно, это просто слухи. Я считаю, что не нужно убирать тренера, который приводил команду дважды к чемпионству. Но они сами всё решат», – сказал Щитов в интервью AllHockey.

Напомним, ранее об игре армейского клуба высказался олимпийский чемпион и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

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