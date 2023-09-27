Козлов: «Салават» стал закрытой командой? Мы можем добавить в атаке, у нас есть потенциал

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Трактором» (5:3) и ответил на вопрос о стиле игры команды.

«Хорошее шоу получилось с нашей стороны: повели, потом позволили сопернику сравнять счёт и героически выиграли. Газимов и Кадыров сыграли первый матч за «Салават», сразу их в пекло бросили. Саша Самонов отдал голевую передачу. Хорошая поддержка болельщиков была на трибунах.

Что случилось во втором периоде, когда пропустили две шайбы подряд? Неправильно сыграли в обороне. Чуть затянули смены и пропустили две шайбы.

Нет желания разбить тройку Хмелевски, Дроздов, Башкиров? Сезон длинный. Ребята столкнулись с трудностями, но это не значит, что им надо перестать верить в себя. Надо сфокусироваться на своих действиях, успокоиться и делать свою работу. У них хороший уровень мастерства.

Летом говорили, что будем активно подтягивать защитников, скоро вернутся травмированные, как быть? Те, кто будут держать уровень, останутся. У нас много матчей, опытная линия обороны. Впереди пять игр через день. Кому-то будем давать отдыхать. Не забывайте, что у нас два молодых защитника травмированы – Комаров и Цулыгин.

Есть ощущение, что «Салават» стал закрытой командой? Я не соглашусь. Мы играем по ситуации, по своему уровню игроков, физическому состоянию. Хоккей сейчас такой, надо уметь не только атаковать, здесь важен баланс. Необходимо грамотно играть в обороне. Мы можем добавить в атаке, у нас есть потенциал.

«Салават Юлаев» был на последнем месте по количеству бросков? Это важно. Но здесь на первый план выходит качество бросков. Бросать из углов, чтобы набивать статистику, и из тех позиций, где не будет опасной позиции и момента? Смысл? Мы будем искать моменты, бросать.

Повлияла ли на команду критика после дерби? Мы хотим играть весело все 60 минут. Как играли в Казани, так не должны действовать. Хотели реабилитироваться. Мы хотим играть в атаку и стремимся к этому. Но важен и результат, необходимо приносить победу. Команда строится, мы хотим играть ярче», — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».