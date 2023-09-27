Черкас: Плешков играет за СКА так, что Кен Драйден отдыхает

Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил игру голкипера армейского клуба Артемия Плешкова.

«Я поражён игрой вратаря СКА. Если взять его статистику, то у него два матча «на ноль» и ещё в двух — с «Северсталью» и «Адмиралом» — Плешков пропустил по шайбе. Это называется «Кен Драйден отдыхает». Но я хочу сказать, что не может добывать «сухие» победы один вратарь. Когда команда играет, набирает обороты, тогда и голкиперу легче.

Я после победы СКА над «Северсталью» говорил, что армейцы выходят из кризиса. Меня даже подкалывали в интернете по этому поводу. Но СКА и правда поймал игру, блестяще провёл дальневосточное турне. Ошибки ещё есть. Соперники создают моменты — это было и в матче с «Адмиралом», и в матче с «Сибирью». Тем не менее здорово играют защитники, нападающие отрабатывают назад, игроки ловят на себя шайбу. Поэтому три гола забивают и при этом не пропускают, что очень важно.

У Плешкова процент отражённых бросков — 97.7? Это очень высокий показатель. Когда хорошо играет вратарь СКА, я всё время радуюсь. Повторюсь, у команды сильная вратарская бригада. Плюс её может пополнить Никита Серебряков из «Адмирала», тоже хороший голкипер.

Это не навредит? Тренеры СКА разберутся. Но я вижу, что конкуренция — здоровая, и Плешков её просто выиграл», — сказал Черкас в интервью «РБ Спорт».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил уверенную игру вратаря Артемия Плешкова в гостевом матче с «Амуром» (4:0).