«Локомотив» дома одержал волевую победу над «Автомобилистом», Тесанов набрал два очка

В Ярославле закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 13-й минуте первого периода Алексей Бывальцев с передач Алексея Макеева и Андрея Обидина открыл счёт во встрече.
На пятой минуте второго периода Георгий Иванов с передачи Даниила Тесанова восстановил равенство в счёте.
В начале третьей двадцатиминутки Ярослав Лихачёв с передач Даниила Тесанова и Мартина Герната вывел хозяев вперёд. В конце матча Максим Шалунов установил окончательный счёт в игре, забив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующей игре «Локомотив» сыграет в гостях с «Северсталью». «Автомобилист» примет дома дальневосточный «Адмирал». Обе встречи состоятся 30 сентября.
- 27 сентября 2023
-
22:19
-
21:57
-
21:47
-
21:28
-
21:19
-
20:59
-
20:36
-
20:27
-
20:16
-
20:08
-
20:05
-
19:53
-
19:39
-
19:24
-
19:16
-
19:09
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:32
-
18:19
-
18:14
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:37
-
16:31
-
16:21
-
16:09