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«Локомотив» дома одержал волевую победу над «Автомобилистом», Тесанов набрал два очка

«Локомотив» дома одержал волевую победу над «Автомобилистом», Тесанов набрал два очка
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В Ярославле закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 13-й минуте первого периода Алексей Бывальцев с передач Алексея Макеева и Андрея Обидина открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Георгий Иванов с передачи Даниила Тесанова восстановил равенство в счёте.

В начале третьей двадцатиминутки Ярослав Лихачёв с передач Даниила Тесанова и Мартина Герната вывел хозяев вперёд. В конце матча Максим Шалунов установил окончательный счёт в игре, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Макеев, Обидин) – 12:55 (5x5)     1:1 Иванов (Тесанов) – 24:11 (5x5)     2:1 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 44:07 (5x5)     3:1 Шалунов (Сергеев) – 59:09 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре «Локомотив» сыграет в гостях с «Северсталью». «Автомобилист» примет дома дальневосточный «Адмирал». Обе встречи состоятся 30 сентября.

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