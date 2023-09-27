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«Куньлунь» отыгрался в конце третьего периода и вырвал победу у «Металлурга» по буллитам

«Куньлунь» отыгрался в конце третьего периода и вырвал победу у «Металлурга» по буллитам
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В Мытищах закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Александр Петунин с передач Григория Дронова и Романа Канцерова открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Егор Коробкин с передач Павла Акользина и Егора Яковлева удвоил преимущество гостей.

Во втором периоде команды голов не забили.

В середине третьей двадцатиминутки Брэндон Ип с передач Джека Родевальда и Антона Шенфельда размочил счёт в игре. На 18-й минуте периода Зак Лесли с передач Джека Родевальда и Райана Меркли сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Люка Локхарта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Дронов, Канцеров) – 01:35 (5x4)     0:2 Коробкин (Акользин, Яковлев) – 09:59 (5x5)     1:2 Ип (Родевальд, Шенфельд) – 49:33 (5x5)     2:2 Лесли (Родевальд, Меркли) – 57:20 (5x4)     3:2 Локхарт – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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