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«Куньлунь» отыгрался в конце третьего периода и вырвал победу у «Металлурга» по буллитам

В Мытищах закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Александр Петунин с передач Григория Дронова и Романа Канцерова открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Егор Коробкин с передач Павла Акользина и Егора Яковлева удвоил преимущество гостей.

Во втором периоде команды голов не забили.

В середине третьей двадцатиминутки Брэндон Ип с передач Джека Родевальда и Антона Шенфельда размочил счёт в игре. На 18-й минуте периода Зак Лесли с передач Джека Родевальда и Райана Меркли сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Люка Локхарта.

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