Жерар Галлан планирует вернуться к тренерской работе в НХЛ

Бывший тренер «Флориды Пантерз», «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан ожидает вакансии в НХЛ, сообщает The Athletic.

Галлан, которому в начале этого месяца исполнилось 60 лет, говорит, что он «жаждет» ещё раз попробовать себя на скамейке запасных в НХЛ.

«Я определённо заинтересован в тренерской деятельности», — сказал Галлан.

Напомним, в мае клуб из Нью-Йорка отправил 60-летнего специалиста в отставку. Это произошло после вылета от «Нью-Джерси» (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.

Ранее инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в своём «твиттере» сообщал, что «Калгари Флэймз» рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерара Галлана на пост наставника клуба.