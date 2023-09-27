Никитин оценил первую с 2018 года победу «Локомотива» над «Автомобилистом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о победе над «Автомобилистом» (3:1), которая стала для ярославского клуба первой с 2018 года.

«Ребятам сказали, что команда, которую мы никак не могли обыграть, должна была служить мотивацией, а не оправданием. Молодчики, что приняли это, скажем так, к сердцу, заслужили своим желанием и характером сегодняшнюю победу.

Самое главное качество, которое есть у Тесанова – мужское начало. Передаётся и на лавке всем, такая энергетика обязательно должна быть в команде. Хочется пожелать, чтобы он имел внутреннюю гармонию как хоккеист и партнёры ему помогали в этом плане.

Денис Алексеев не играл два периода? Он проводил много времени на льду в прошлых играх. Дали возможность сыграть тем, кто был посвежее.

Иван Чехович несколько теряется в игре и не выходит на тот уровень, который требуется? Думаю, что Ваня сам сильно переживает. Может, наоборот, надо отпустить ситуацию, у нас у каждого случаются полосы, когда всё валится из рук. Надо верить себя, отдаваться на 100%, тогда всё образуется», — цитирует Никитина сайт «Локомотива».

В следующей игре «Локомотив» сыграет в гостях с «Северсталью». «Автомобилист» примет дома дальневосточный «Адмирал». Обе встречи состоятся 30 сентября.