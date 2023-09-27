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Плющев: Анисимов напоминает Недоросля Фонвизина — «Не хочу учиться, хочу жениться!»

Плющев: Анисимов напоминает Недоросля Фонвизина — «Не хочу учиться, хочу жениться!»
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал работу главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

«Ещё раз скажу то, что говорил летом. Правила хоккея вырабатывались десятилетиями, они написаны пóтом и кровью игроков и тренеров, их нужно уважать. Настрой по их изменению должен быть консервативным и очень ответственным. Это дело исключительно профессионалов судейского корпуса!

К сожалению, у нас этого не наблюдается. Главный арбитр КХЛ напоминает Недоросля Фонвизина с его «не хочу учиться, хочу жениться!» Если нет базового хоккейного и судейского образования, нет желания его получить, то в нашем хоккее и нашем судействе всё по Фонвизину и будет происходить.

Не все эксперты по судейству со мной согласятся? Не согласятся только те, кто работает на КХЛ или от лиги зависит. Как, например, Вайсфельд, который сначала разбирает многочисленные ошибки, а потом разворачивается на 180 градусов и исполняет песню «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Это его стиль.

Самое обидное, что у нас много сильных арбитров, их уровень выше, чем европейских. Но некоторые из них не выдерживают давления, ведь нужно постоянно подстраиваться — под нелепые изменения в правилах, под имитацию бурной деятельности со стороны руководства. Возьмите матч в Нижнекамске — и придуманное удаление на вратаре Гарипове якобы за «симуляцию», на поиск которой дана очередная сомнительная установка. Очередная грубая ошибка, повлиявшая на результат. Скандал из матча «Спартак» — «Сочи» — следствие этого давления. Мне жаль Ромасько, крайним сделают не имитаторов, а его», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее бывший хоккейный судья Александр Зайцев оценил поведение главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

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