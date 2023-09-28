Наставник «Куньлуня»: меньшинство в очередной раз сработало феноменально

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:2 Б).

«По игре было видно, что мы немного отдохнули. Если бы мы сыграли с «Металлургом» в том состоянии, в котором находились в Тольятти, то счёт был бы абсолютно другим. Мы немного отдохнули, поэтому было движение. На фоне быстрых соперников выглядели неплохо. К сожалению, опять пропустили два гола. Какое-то непонятное кредо: пропускать два гола в первом периоде, а потом пытаться всеми силами отыгрываться. Очень рад, что нам это удалось. Наконец-то мы выиграли третий период. По движению и желанию третий период был неплохой. Дальше могли проиграть в овертайме из-за удаления. Но меньшинство в очередной раз сработало феноменально. Да, пропустили гол в первом периоде, но, если взять игру в целом и в овертайме, — все ребята большие молодцы. Импульсом к возвращению в игру стал гол Брэндона Ипа. Как это и бывает, в конце матча одна команда начинает играть с оглядкой на счёт. А другая — чувствует возможность зацепить матч. Так всё и получается», — приводит официальный сайт КХЛ слова Игнатьева.