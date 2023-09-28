Разин: матчи с «Куньлунем» и «Северсталью» — разочарование

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:3 Б) в Мытищах. Магнитогорцы потерпели третье гостевое поражение подряд. Ранее команда уступила «Локомотиву» (1:4) и «Северстали» (4:5 Б).

«Мы наступаем на одни и те же грабли. Когда игра удаётся, начинаем что-то придумывать. Игровая дисциплина, конечно, никуда не годится. Два последних удаления в третьем периоде — что-то с чем-то. Рубить с плеча не хочется, но игровую дисциплину надо поправлять. Шесть минут в меньшинстве в третьем периоде — чистейшее нарушение игровой дисциплины. Шесть удалений мы выстояли, а с седьмого получили гол. Первую шайбу пропустили сразу после того, как человек вышел со скамейки штрафников. Всё это поправимо. Команда класса «Металлурга» должна доводить такие игры до победы, но пока вот так. Будем работать над этим. У нас будет девятая игра на выезде. Учитывая календарь, мы играем неплохо. Понятно, что в последних матчах вместо четырёх-пяти очков — всего два. Это разочаровывает, тем более мы хорошо играли с сильными соперниками, но раздариваем очки соперникам класса ниже. По сравнению с игрой, которую мы показали с ЦСКА, когда была полная дисциплина, и мы здорово выглядели три периода, матчи с «Куньлунем» и «Северсталью» — разочарование», — приводит официальный сайт КХЛ слова Разина.