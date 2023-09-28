Защитник «Куньлуня» Сомерби: Джейсон Фрэм — невероятный игрок

Американский защитник «Куньлуня» Дойл Сомерби после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:2 Б) поделился впечатлениями от игры партнёра по команде Джейсона Фрэма, который проводит уже пятый сезон в клубе. Фрэм также является хоккеистом сборной Китая.

«Джейсон Фрэм — невероятный игрок. Приятно наблюдать за тем, как он действует в центре и выигрывает вбрасывания. Я не пробовал играть «на точке» с детства. Не уверен, что справился бы с этим. Здорово, что Джейсон — разносторонний игрок, который обладает навыками и опытом для разных позиций. Мы очень ценим его. Он потрясающий человек и в раздевалке, и на льду», — приводит официальный сайт КХЛ слова Сомерби.

«Куньлунь Ред Стар» занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. На счету команды 12 очков после 12 матчей.