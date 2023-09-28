Форвард «Салавата» Шаров — о своей результативности: понял, что надо играть гораздо проще

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3). В этой игре форвард набрал 4 (1+3) очка. Всего на счету Шарова стало 8 (2+6) баллов за результативность в текущем сезоне.

«Во втором периоде был отрезок, где мы дали соперникам вернуться в игру. Наверное, стали играть слишком уверенно. Поняли, что 3:1, у нас всё получалось, всё хорошо. Стали что-то придумывать, выдумывать и тут же нас за это наказали. Я задумывался о своей результативности на старте сезона. Сейчас, наверное, уже понял, что терять нечего, надо играть гораздо проще — это принесло результат», — приводит официальный сайт КХЛ слова Шарова.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции. На счету команды 12 очков после 10 матчей.