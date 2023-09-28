Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Мальцева помогла «Лос-Анджелесу» одержать волевую победу в матче с «Вегасом»

Передача Мальцева помогла «Лос-Анджелесу» одержать волевую победу в матче с «Вегасом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной предсезонный матч НХЛ, в котором «Вегас» принимал «Лос-Анджелес». Волевую победу в матче одержали «короли» со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2023, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Бриссон (Айкел, Маршессо) – 07:27 (5x5)     2:0 Маршессо (Стоун, Айкел) – 15:49 (5x4)     2:1 Томас (Пинелли, Кларк) – 35:38 (5x5)     3:1 Хаттон – 37:27 (5x5)     3:2 Томас (Сантини, Ходжсон) – 51:44 (5x5)     3:3 Томас (Кларк, Лаферрье) – 57:59 (5x5)     3:4 Мэдден (Мальцев, Кригьер) – 64:30 (3x3)    

Отметим, что «Вегас» играл составом, почти полностью состоящим из игроков основного состава, тогда как «Лос-Анджелес» выставил на матч резервистов. В матче принимал участие российский форвард «Кингз» Михаил Мальцев, который отметился результативным баллом в победном голе в овертайме. Хет-трик на счету нападающего «королей» Экила Томаса. Отметим, что «Лос-Анджелесу» удалось дважды по ходу матча отыграть отставание в две шайбы и вырвать победу в овертайме.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android