Передача Мальцева помогла «Лос-Анджелесу» одержать волевую победу в матче с «Вегасом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной предсезонный матч НХЛ, в котором «Вегас» принимал «Лос-Анджелес». Волевую победу в матче одержали «короли» со счётом 4:3 в овертайме.

Отметим, что «Вегас» играл составом, почти полностью состоящим из игроков основного состава, тогда как «Лос-Анджелес» выставил на матч резервистов. В матче принимал участие российский форвард «Кингз» Михаил Мальцев, который отметился результативным баллом в победном голе в овертайме. Хет-трик на счету нападающего «королей» Экила Томаса. Отметим, что «Лос-Анджелесу» удалось дважды по ходу матча отыграть отставание в две шайбы и вырвать победу в овертайме.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».