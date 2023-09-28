Игрок юниорской лиги Канады получил дисквалификацию на 25 матчей за грубый приём

Нападающий «Виктории Роялс» Алекс Эдвардс дисквалифицирован на 25 игр после грубого приёма в игре с «Эверетт Сильвертипс» 23 сентября, сообщает пресс-служба Западной хоккейной лиги Канады. Эдвардс был дважды дисквалифицирован в прошлом сезоне и получит право вернуться в состав 1 декабря.

Эдвардс получил матч-штраф за намерение нанести травму и неспортивное поведение в середине второго периода после удара сзади защитника «Сильвертипс» Декстера Уиттла.

Во вторник «Сильвертипс» объявили, что Уиттл попал в больницу после нападения. Хоккеист выбыл на неопределённый срок из-за травмы.

Ранее Западная юниорская хоккейная лига Канады отстранила тренера «Уэнатчи» Кевина Константина за «неуместное поведение» и начала расследование.