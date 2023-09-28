Капитан «Сочи»: ЦСКА сейчас — раненый зверь? Наша задача — правильно настроить свою голову

Капитан ХК «Сочи» Глеб Корягин поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА. Сочинский клуб одержал шесть побед подряд, тогда как московские армейцы выиграли лишь 4 матча из 11 и расположились на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«ЦСКА – сейчас раненый зверь, и в этой связи сегодняшний матч с ними будет особенно сложным? С одной стороны, да. Но мы тоже стараемся настраивать свою голову и не думать о сопернике. Сейчас в любом случае всё настолько плотно, что, каким бы раненым зверем ЦСКА ни был, это всё равно чемпионская команда с шикарными мастерами в составе. Наша задача – правильно настроить свою голову и выполнять на льду правильные вещи», — сказал Корягин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск.