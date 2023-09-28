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«Торпедо» — «Ак Барс»: возьмёт ли команда Ларионова реванш у казанского клуба?

Сегодня, 28 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Ак Барсом». Начало встречи — в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

16 сентября между командами прошёл матч в Казани, в котором «Ак Барс», уступая по ходу матча в две шайбы, смог одержать волевую победу со счётом 4:3. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя сегодняшней встречи и пройти опрос: «Торпедо» — «Ак Барс»: возьмёт ли команда Ларионова реванш у казанского клуба?»

На данный момент «Торпедо» возглавляет общую таблицу КХЛ, проиграв лишь в двух матчах из десяти. «Ак Барс» расположился на третьей строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, одержав семь побед в десяти матчах.