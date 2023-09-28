Американский новичок «Торпедо» Линч поделился эмоциями от приезда в расположение клуба

Американский нападающий «Торпедо» Бобби Линч поделился эмоциями от приезда в Нижний Новгород, где уже провёл первую ледовую тренировку.

«Я давно знаю Игоря Ларионова, играл под его руководством, знаю, какой он тренер, а он хорошо знает меня. Всё это помогло мне решиться на серьёзные изменения в карьере. Наши семьи давно знакомы и близки, родители поддержали моё решение.

С Нижним Новгородом мне ещё предстоит познакомиться, знаю, что тут есть красивые реки. Что касается «Торпедо», я смотрел игры ребят, знаю, что это молодая и зрелищная команда. Все ребята очень приветливые, в команде отличная атмосфера. Я умею действовать в любой манере, у меня быстрое катание, могу играть в пас. Пока не могу точно сказать, когда состоится мой дебют, впереди медицинские тесты. Но когда этот момент случится, я буду к нему готов.

Русский язык очень сложный, но мне уверенно даются языки. Например при общении со своей девушкой я изучил французский. В ближайшее время приступлю к изучению русского языка. Ещё жду встречи с болельщиками «Торпедо», я ими впечатлён. С нетерпением жду возможности дебютировать за команду», — цитирует форварда пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за клуб Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс». В 64 встречах Линч забросил 11 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 19 результативных баллов с показателем полезности «-4».