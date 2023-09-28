Широков: по-человечески жалко ребят, которые не могут играть на чемпионатах мира

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал, как относится к отстранению сборной России от международных турниров. 37-летний нападающий является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

«Мне по-человечески очень жалко поколение ребят, которое сейчас растёт. Помню, когда мне было 16–18 лет и мы ездили на международные турниры, юниорский чемпионат мира. Это было очень много эмоций и опыта, много нового в плане хоккея, быта и общения. А теперь ребята не могут выступать за сборную, и это касается не только хоккеистов и футболистов.

Люди всю жизнь идут к тому, чтобы выступить на чемпионате мира. Наш спортивный век не такой большой, а время, когда ты находишься в топе и борешься за кубки и за медали, ещё короче. Поэтому хочется, чтобы мы скорее вернулись на международную арену, чтобы новое поколение смогло ощутить те эмоции, которые нам удалось почувствовать. Мне посчастливилось принять участие во всех крупных турнирах и выиграть их», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Напомним, в марте 2023 года совет Международной федерации хоккея определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборная России пропустит третий чемпионат мира подряд.