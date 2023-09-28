Макдэвид рассказал о первой встрече с Кросби и назвал его одним из величайших игроков НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал о первой встрече с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби и заявил, что капитан «Пингвинз» является одним из величайших игроков всех времён.

«Когда вы говорите о некоторых из величайших игроков всех времён, он определённо будет в этом списке. Он выиграл множество трофеев на различных уровнях в течение долгого времени. Это очень впечатляет, и мы испытываем только уважение к нему и тому, что он сделал.

Я встретил его на первом курсе юниорской школы, когда мне было 15 лет. Мы поехали в Питтсбург, где владелец квартиры знал тренера по развитию игроков «Питтсбурга» или кого-то в этом роде, и он пригласил нас к ним в раздевалку. На самом деле это было забавно, я разговаривал об этом с нападающим «Ойлерз» Брэндоном Саттером, потому что он был в той команде, и это было очень забавно.

Хотел бы я сыграть против Кросби в финале Кубка Стэнли? Я готов сыграть в финале Кубка против кого угодно, но против Сида это было бы невероятно», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.