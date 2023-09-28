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Тренер «Ак Барса» рассказал, за счёт чего казанцы планируют обыграть «Торпедо»

Тренер «Ак Барса» рассказал, за счёт чего казанцы планируют обыграть «Торпедо»
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Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, что нужно сделать казанцам, чтобы обыграть «Торпедо» в сегодняшнем матче. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» и начнётся в 19:00 мск.

«Какие выводы были сделаны после игры в Минске? Надо забивать в большинстве, а нам этого не удалось. Поговорили об этом с ребятами, разобрали игру.

Как повторить сегодня результат очного матча в Казани? Постараться сделать так, чтобы соперник играл без шайбы, не дать им навязать свою игру, гнуть свою линию. В прошлом матче эту установку удалось выполнить? Не всегда всё получается. Играли ближе к сопернику, не давали свободного льда, отсюда положительный результат», — цитирует Бабенко пресс-служба клуба.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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