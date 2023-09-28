Широков: «Автомобилист» может замахнуться на Кубок Гагарина, у команды есть кубковые черты

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков заявил, что хочет сломать стереотип, согласно которому екатеринбургский клуб не считается кубковой командой.

«Давно сложилось мнение, что «Автомобилист» – это команда с хорошими именами, но не кубковая? Надо это менять. 50% – это психология. Выигрывают не имена и не фамилии, а команда. Надо сплотиться в один кулак. Я считаю, что наша команда готова решать большие задачи.

Что отличает кубковую команду? Характер и сплочённость, желание биться друг за друга, помогать во всех моментах и идти к победе, несмотря ни на что. У «Автомобилиста» уже есть черты кубковой команды? Прослеживаются. У нас действительно сложился хороший коллектив, и хочется верить, что на протяжении всего сезона мы будем сплачиваться ещё сильнее. Всё это пригодится уже в плей-офф.

Могу ли выступить перед командой в раздевалке? Да, старюсь соответствовать ожиданиям. Средний возраст у нас не такой молодой. Много опытных хоккеистов, которые голодные до победы. Мы будем доказывать в каждой игре, что команда «Автомобилист» созрела, готова добиваться поставленных целей и принести городу первые медали. Если всё будет хорошо, то можем замахнуться и на Кубок Гагарина. Почему бы и нет?» — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Напомним, «Автомобилист» ни разу не выигрывал Кубок Гагарина, а лучшим результатом екатеринбуржцев в плей-офф является выход во второй раунд в сезоне-2018/2019.