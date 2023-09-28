Плющев: СКА впереди ещё ждут проблемы. Слишком кардинально всё поменяли

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, что СКА в будущем ожидают проблемы из-за слишком больших изменений в составе.

«Может ли такая коман­да как СКА, которую разобрали за лето и собрали заново, рассчитывать на результат? Лично я сомневаюсь. СКА впереди ещё ждут проблемы. Слишком кардинально всё оказалось заменено, и люди в руководстве поверили, что их решения при любом раскладе приведут к положительному результату. В прошлом сезоне худо-бедно, но работало большинство у армейцев Питера, сейчас практически нет. Даже при игре «5х3» и с далеко не самыми сильными противниками. Сами хоккеисты как-то пытаются найти связки между собой, а ничего схематично приготовленного нет. Как был «конверт» прошлогодний, как шмаляли с углов, так всё и продолжается.

Ведь есть же законы геометрии. Откуда легче забивать в ворота: с центра или с угла? Наверное, с центра. И выводить игроков надо туда с удвоенной силой. Неважно кого — нападающего или защитника. Но для этого нужны какие-то комбинации, схемы, а их практически нет. Поэтому сомневаюсь, что СКА сможет это преодолеть. Конечно, питерцы будут цепляться, идти вперёд… Но команда в прошлом сезоне была со своим шармом…

А сейчас его нет. А как его восстановить, если поменялась вся команда? Естественно, у армейцев Питера есть самолюбие и ответственность перед болельщиками. Но потребуется время, как минимум сезон. Может, на следующий год это во что-то толковое выльется», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

Ранее Владимир Плющев раскритиковал работу главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.