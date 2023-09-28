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«Думал, склеюсь прямо на лавке». Форвард «Лос-Анджелеса» Мальцев — о матче с «Вегасом»

«Думал, склеюсь прямо на лавке». Форвард «Лос-Анджелеса» Мальцев — о матче с «Вегасом»
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Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Михаил Мальцев рассказал о победной игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). Передача нападающего помогла его клубу победить в овертайме.

«Прилетели вот из Вегаса домой. Сегодня набрал первое за два года очко на уровне НХЛ. Пусть пресизон, но матч получился энергичный. У Вегаса две линии чемпионского состава, у нас из первой никого. Все отдыхают после Австралии. Вроде им доказывать нечего, но наш игрок во втором очень жёстко хитанул их капитана Стоуна и эмоций стало много на льду. Так интереснее. И сыграл больше 20 минут.

Короче, у меня туда-сюда качели, в атаке получалось, в обороне после потери пропустили, но с «-2» выбрался в ноль. Сначала в концовке «6х5» забили. А овертайме вышел на стартовое вбрасывание, а сменился через полторы минуты при игре в обоих зонах. Думал склеюсь прямо на лавке, но ещё смену дали в самом конце и с моего паса забили», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

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