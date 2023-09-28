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The Athletic оценил защитную линию «Вашингтон Кэпиталз»

The Athletic оценил защитную линию «Вашингтон Кэпиталз»
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Журналист Харман Даял в статье на сайте The Athletic оценил защитную линию «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии нового сезона.

«Правая сторона защитной линии «Вашингтона» является сильной. Карлсон — игрок нападения, Йенсен — один из лучших защитников второй пары лиги с его катанием и его двухсторонней игрой, а ван Римсдайк очень надёжен для нижних звеньев.

С другой стороны, левый фланг «Вашингтона» достаточно молод после ухода Орлова в прошлом сезоне. У Сандина есть потенциал, но ему нужно проявить большую оборонительную хватку и силу, чтобы преуспеть в топ-4. Фехервари тоже молод и перспективен, но у него были противоречивые показатели», — написано в статье.

В матче с «Детройт Ред Уингз» в составе «Вашингтона» сыграют четверо российских хоккеистов: нападающие Александр Овечкин, Иван Мирошниченко и Евгений Кузнецов, защитник Александр Алексеев.

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