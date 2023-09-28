Заслуженный тренер России: игроки недопустимо долго находятся на самоподготовке

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал про нынешнюю подготовку хоккеистов в межсезонье.

«Я уже говорил, что мы в феврале заканчиваем чемпионат. Половина команд расходится по отпускам и занимается самоподготовкой. Я ещё застал советскую школу и помню, как мы заканчивали работать в мае, уходили в отпуск на месяц-полтора, а потом опять собирались и начинали круглогодичную подготовку.

У нас пропал круглогодичный тренировочный процесс. И ещё был переходный период, когда после финиша чемпионата команды легко тренировались: бегали, прыгали и играли в футбол. Это был восстановительно-оздоровительный период, который тоже очень важен после конца сезона. Его сейчас практически нет из-за окончания контрактов. Надо пересматривать юридическую систему, если мы хотим что-то подтянуть. Сегодня игроки недопустимо долго находятся на самоподготовке и предоставлены сами себе. Они сами тренируются. Я не говорю, что они плохо занимаются, но тренировка под руководством тренера — это совсем другое.

Есть вопросы текучки. Постоянно меняются составы, нестыковки по контрактам. Всё это наносит ущерб советской системе круглогодичной подготовки, которой мы всегда гордились. Весь советский спорт на ней держался. Это был наш самый сильный конёк, благодаря которому мы стали многократными чемпионами мира по хоккею. Круглогодичного процесса никто из иностранцев не выдерживал, поэтому мы всё и опередили. Наша беда не в увеличении количества матчей, а в разрушении системы тренировок, которая позволяла бы игроку грамотно готовиться», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

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