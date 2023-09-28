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Широков: дресс-код в Канаде – это как с утра проснулся и почистил зубы

Широков: дресс-код в Канаде – это как с утра проснулся и почистил зубы
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал о дресс-коде хоккеистов в КХЛ.

«Я играл в Канаде, и там это как с утра проснулся и почистил зубы. И это здорово. Игра – это праздник, это особый момент, а не рядовой случай. Надевая костюм дома, ты начинаешь понимать, что поехал на матч. Это придает статус.

Сам выбираю пиджак или жена подсказывает? Когда как – или сам выбираю, или она. У нас больше 30 домашних матчей, поэтому хочется разнообразно одеваться. Где-то костюмы ведь надо надевать, ведь большую часть времени мы проводим в спортивной одежде», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Ранее Широков заявил, что хочет сломать стереотип, согласно которому «Автомобилист» не считается кубковой командой.

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