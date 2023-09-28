«Витязь» прервал серию из восьми поражений, одолев с минимальным счётом «Ладу»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 1:0.
Во всех трёх периодах команды обошлись без заброшенных шайб.
Победную шайбу для подопечных Александра Завьялова в овертайме забросил Владимир Галузин.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 0
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Галузин (Рой, Яремчук) – 60:29 (3x3)
Таким образом, «Витязь» прервал серию из восьми поражений подряд. Победа над «Ладой» стала всего второй для подмосковного клуба в текущем розыгрыше КХЛ. Первая была одержана в игре с «Адмиралом» (2:1 Б) 6 сентября.
В следующем матче «Витязь» отправится в гости к ЦСКА 2 октября. «Лада» сыграет в Минске с местным «Динамо» 30 сентября.
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