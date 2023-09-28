«Витязь» прервал серию из восьми поражений, одолев с минимальным счётом «Ладу»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 1:0.

Во всех трёх периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

Победную шайбу для подопечных Александра Завьялова в овертайме забросил Владимир Галузин.

Таким образом, «Витязь» прервал серию из восьми поражений подряд. Победа над «Ладой» стала всего второй для подмосковного клуба в текущем розыгрыше КХЛ. Первая была одержана в игре с «Адмиралом» (2:1 Б) 6 сентября.

В следующем матче «Витязь» отправится в гости к ЦСКА 2 октября. «Лада» сыграет в Минске с местным «Динамо» 30 сентября.