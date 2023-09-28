Шайба Атанасова в овертайме принесла победу «Торпедо» в матче с «Ак Барсом»

В Нижнем Новгороде завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

На 18-й минуте первого периода Никита Артамонов с передач Николая Коваленко и Максима Летунова забросил первую шайбу в матче.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 59-й секунде третьего периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Кирилла Адамчука и Александра Радулова восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время бросок Василия Атанасова принёс победу «Торпедо».

В следующей игре «Торпедо» примет «Сочи» 30 сентября. «Ак Барс» на своём льду сразится с «Амуром» 1 октября.