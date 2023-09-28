Шайба Атанасова в овертайме принесла победу «Торпедо» в матче с «Ак Барсом»
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В Нижнем Новгороде завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
На 18-й минуте первого периода Никита Артамонов с передач Николая Коваленко и Максима Летунова забросил первую шайбу в матче.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 59-й секунде третьего периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Кирилла Адамчука и Александра Радулова восстановил равенство в счёте.
В дополнительное время бросок Василия Атанасова принёс победу «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Артамонов (Коваленко, Летунов) – 17:58 (5x4) 1:1 Кагарлицкий (Адамчук, А. Радулов) – 40:59 (5x5) 2:1 Атанасов (Коваленко, Конюшков) – 61:09 (4x3)
В следующей игре «Торпедо» примет «Сочи» 30 сентября. «Ак Барс» на своём льду сразится с «Амуром» 1 октября.
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