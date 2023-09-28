ХК ЦСКА прервал победную серию «Сочи», забросив семь шайб

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В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА играл с «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

На седьмой минуте первого периода Данил Юртайкин с передач Никиты Нестерова и Фредрика Классона открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Виталий Абрамов с передач Максима Соркина и Даррена Дица упрочил преимущество армейцев. На 11-й минуте периода Владислав Провольнев с передачи Михаила Григоренко сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Прохор Полтапов с передачи Николая Макарова довёл счёт до крупного. В конце второй двадцатиминутки Михаил Григоренко и Константин Окулов сделали счёт 6:0.

На 13-й минуте третьего периода Дмитрий Завгородний с передачи Борна Рендулича размочил счёт в игре. В конце матча окончательный счёт установил Данил Юртайкин.

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В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Витязем» 2 октября. «Сочи» отправится в гости к «Торпедо» 30 сентября.