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ХК ЦСКА прервал победную серию «Сочи», забросив семь шайб

ХК ЦСКА прервал победную серию «Сочи», забросив семь шайб
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В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА играл с «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

На седьмой минуте первого периода Данил Юртайкин с передач Никиты Нестерова и Фредрика Классона открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Виталий Абрамов с передач Максима Соркина и Даррена Дица упрочил преимущество армейцев. На 11-й минуте периода Владислав Провольнев с передачи Михаила Григоренко сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Прохор Полтапов с передачи Николая Макарова довёл счёт до крупного. В конце второй двадцатиминутки Михаил Григоренко и Константин Окулов сделали счёт 6:0.

На 13-й минуте третьего периода Дмитрий Завгородний с передачи Борна Рендулича размочил счёт в игре. В конце матча окончательный счёт установил Данил Юртайкин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Юртайкин (Нестеров, Классон) – 06:22 (5x5)     2:0 Абрамов (Соркин, Диц) – 28:12 (5x4)     3:0 Провольнев (Григоренко) – 30:55 (5x5)     4:0 Полтапов (Макаров) – 33:39 (5x5)     5:0 Григоренко (Нестеров) – 37:00 (5x4)     6:0 Окулов (Карнаухов, Плотников) – 38:06 (5x5)     6:1 Завгородний (Рендулич, Грэм) – 52:38 (5x5)     7:1 Юртайкин (Абрамов, Панкратов) – 59:55 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Витязем» 2 октября. «Сочи» отправится в гости к «Торпедо» 30 сентября.

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