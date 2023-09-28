ХК ЦСКА прервал победную серию «Сочи», забросив семь шайб

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА играл с «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.
На седьмой минуте первого периода Данил Юртайкин с передач Никиты Нестерова и Фредрика Классона открыл счёт в матче.
На девятой минуте второго периода Виталий Абрамов с передач Максима Соркина и Даррена Дица упрочил преимущество армейцев. На 11-й минуте периода Владислав Провольнев с передачи Михаила Григоренко сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Прохор Полтапов с передачи Николая Макарова довёл счёт до крупного. В конце второй двадцатиминутки Михаил Григоренко и Константин Окулов сделали счёт 6:0.
На 13-й минуте третьего периода Дмитрий Завгородний с передачи Борна Рендулича размочил счёт в игре. В конце матча окончательный счёт установил Данил Юртайкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Витязем» 2 октября. «Сочи» отправится в гости к «Торпедо» 30 сентября.
- 28 сентября 2023
-
22:54
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:34
-
22:26
-
22:24
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:58
-
21:55
-
21:47
-
21:41
-
21:23
-
21:20
-
21:18
-
21:05
-
20:31
-
20:06
-
19:51
-
19:37
-
19:20
-
19:03
-
18:41
-
18:21
-
18:06
-
17:43
-
17:16
-
17:00
-
16:46
-
16:29
-
16:16
-
16:06
-
15:50