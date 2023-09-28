Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Билялетдинов: «Торпедо» — заслуженный лидер? При их игре — безусловно

Билялетдинов: «Торпедо» — заслуженный лидер? При их игре — безусловно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от «Торпедо» (1:2 ОТ) ответил на вопрос, заслуженно ли нижегородцы возглавляют турнирную таблицу Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» — заслуженный лидер? Я считаю, что так, как они играют, — безусловно. Команда играет очень хорошо, азартно, с большой отдачей, молодые ребята. Почему нет?

«Торпедо» и «Ак Барс» — борьба психологии или стилей? Не знаю. Мне нравится, как они играют, здесь вопросов нет. Мы понимаем, как надо играть против них, но не всегда получается. Сейчас можно говорить — если бы мы забили, то было бы другое. Но это хорошая и полезная для нас игра», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Всего «Торпедо» выиграло 9 из 11 матчей в регулярном чемпионате и находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков.

В следующей игре «Торпедо» примет «Сочи» 30 сентября. «Ак Барс» на своём льду сразится с «Амуром» 1 октября.

Материалы по теме
Видео
Шайба Атанасова в овертайме принесла «Торпедо» победу в матче с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android