Билялетдинов: Радулов пока не может забить — может, нервничает из-за этого

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от «Торпедо» (1:2 ОТ) рассказал о восстановлении защитника Вячеслава Войнова и оценил игру Александра Радулова.

«Войнов восстанавливается. Пока не могу сказать, когда он будет работать с командой. У Дыняка небольшая травма. Что думаю об игре Радулова? Он старается, играет с большой отдачей. Ему приходится играть достаточно много. Пока не может забить — может, нервничает из-за этого. Но в целом он хороший спортсмен», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей игре «Торпедо» примет «Сочи» 30 сентября. «Ак Барс» на своём льду сразится с «Амуром» 1 октября.

Ранее Билялетдинов ответил на вопрос, заслуженно ли нижегородцы возглавляют турнирную таблицу Континентальной хоккейной лиги.