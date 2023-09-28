Тренер «Торпедо» Ларионов: не надо бояться зелёного цвета, игроков соперника

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) рассказал о важности «ментальной твёрдости команды».

«Ак Барс» поджимал в третьем периоде? Думаю, дело больше в усталости. Перед третьим периодом сказал ребятам, что важно не терять хладнокровие. Решения с шайбой должны быть более спокойными. Сказал Мише Орлову — представь, что ты играешь в Зеленограде, где ты вырос, во дворе с мальчишками. Не надо бояться зелёного цвета, игроков соперника. Важно спокойствие. Из этого команда должна расти. Важно терпение, холодная голова, не дарить шансы сопернику.

А когда идёт усталость, многие вещи выходят наружу. Когда ты устаёшь, то начинаешь играть игровым интеллектом. Он должен быть очень высоким, чтобы не терять. Ты теряешь физику, но голова остаётся свежей. Пока мы ещё далеки от этого.

И наткнулись на высокий интеллект «Ак Барса»? Ну да. Не буду называть имена, но там ребята, которые прошли большую школу. Для нас это хороший матч, чтобы дать ребятам возможность проверить, что даже на усталости мы можем вытаскивать матчи с таким соперником. Это хороший опыт для ментальной твёрдости команды», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.