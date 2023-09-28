Ларионов рассказал историю о Кубке Канады-87, отвечая на вопрос про судейство

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) рассказал историю о Кубке Канады-87, отвечая на вопрос про судейство в матче.

«Удаления в конце первого периода? Ну, знаете… Есть масса вопросов, которые можно задавать, но комментарий — мы ничего не изменим. На любое нарушение можно иметь свою точку зрения, с другой стороны, арбитры тоже люди, тоже могут ошибаться. Не говорю, что они ошиблись. Но какие-то вещи надо более корректно отрабатывать.

Мы в прошлом матче вели 2:0, получили три подряд. Мы не обсуждаем судейство, я просто по своей карьере знаю, как это ломается. Мы играли Кубок Канады-1987 третий матч, вели 4:1, когда нас три или четыре раза подряд удалили. Игра была сломана, мы проиграли серию. Эти вещи делают игру интересной. Удаление одно, второе — «пять на три». Это часть игры, но мы никак не можем это контролировать. Люди выходят работать, видят игру по-своему, под другим углом, чем мы. Я считаю, что судьи независимы и делают очень хорошую работу», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.