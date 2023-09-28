Тренер «Торпедо» Ларионов оценил гол 17-летнего Артамонова в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) оценил первый гол нижегородского клуба в матче, который забросил 17-летний Никита Артамонов.

«Гол Артамонова и Коваленко? Сегодня на раскатке Арти забил шикарный гол «пять на четыре» и наконец улыбнулся. Было внутреннее облегчение, отпустил сомнения. Я сказал перед игрой Летунову — покорми парня! Ты уже забил свои семь голов. А он говорит — он уже наелся. Сколько ему отдаю, он не забивает! Он не голодный.

Короче говоря, он забил шикарный гол. Рады за парня. Это психологически давит — вроде моменты есть, играет правильно, а шайба не идёт в ворота. Гол в таком матче придаст ему больше уверенности.

Он сначала искать передачу, а только потом бросил? Думаю, с этим надо не бороться. Ребята хотят порадовать зрителей «Нагорного» красивыми голами, хотя иногда можно сыграть и попроще. Вчера Ураков забил таким броском, я ему сказал — Кирилл, ты должен больше его использовать, у тебя такой сильный и неудобный бросок. Фирстов то же самое, до последнего. Мы покажем ребятам все эти видео, индивидуально поговорим. Это большой резерв, когда мы можем где-то получать голы, которые идут от простоты. Это тоже голы, которые считаются», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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