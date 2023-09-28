«В глазах было видно, что травма тяжёлая». Тренер «Сочи» — о повреждении Хафизова

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил разгромное поражение от ЦСКА (1:7) и рассказал о травме форварда Тимура Хафизова.

«В прошлом матче мы отдали много сил, плохо приготовились к этой игре. Было видно, что ЦСКА вышел на игру заряженным. Мы знали, что у них тяжёлый период и они будут биться в каждой смене, готовились к этому. Но, к сожалению, команда ЦСКА сегодня была сильнее.

Как нам было видно, Тимуру Хафизову прилетел удар в челюсть. Его увезли, пока ничего не могу сказать. Доктор скажет. В глазах было видно, что травма тяжёлая. На обследование его увезли, скорее всего.

22-е подряд поражение от ЦСКА? Здесь больше в нас, мы хотим это переломить. Но сегодня получилось так, что было много потерь, часто лишались шайбы. Сумбурная игра вышла. Не смогли зацепиться ни за игру, ни за счёт. Хороший урок для нас.

Не думаю, что после шести побед подряд появилась самоуверенность. Мы поговорили в раздевалке, будем готовиться к следующей игре. Сегодня в перерыве решили выиграть хотя бы третий период — получилась ничья. Но хотя бы играли в хоккей так, как можем», — цитирует Кокорева сайт КХЛ.