Жамнов оценил начало игры «Спартака» с «Северсталью», когда красно-белые дважды пропустили

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о победе над «Северсталью» (5:3) и оценил старт красно-белых, когда команда пропустила дважды за первые две минуты матча.

«Начало все видели — такое бывает. Первые пять минут игра не получалась полностью, ещё эти два быстрых гола. Не такого старта мы ожидали. Ребята — молодцы, потом перестроились и начали играть в тот хоккей, который мы просили. Надо отдать должное сопернику – команда очень молодая, быстрая. Играет от давления, держит шайбу.

Рано поменяли вратаря? Рановато. Но сколько мы сыграли по времени? Два броска – два гола. Нужно было что-то менять, поэтому сделали перестановку, заменили вратаря. Радует, что ребята сегодня лезли на ворота, создавали моменты. Была злость в атаке. Наверное, в предыдущих матчах нам этого не хватало. Надеюсь, в дальнейшем будем усиливать этот компонент», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.