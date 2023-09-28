«Мы лучше играем в хоккей». 17-летний Артамонов — о победе «Торпедо» над «Ак Барсом»

17-летний нападающий «Торпедо» Никита Артамонов рассказал о победе над «Ак Барсом» (2:1 ОТ).

«Принципиальный матч? Нет, принципиально будет сыграть с «Нефтехимиком», а с «Ак Барсом» – не особо.

С «Ак Барсом» всегда тяжело, там много опытных игроков. Мы лучше играем в хоккей, а с их исполнителями… Не хочу никого обижать. Хорошая команда.

Насколько долгожданным был первый гол в КХЛ? Сегодня, когда проснулся, сразу подумал, что забью. Так и получилось. Я очень долго к этому шёл, было много моментов. Слава богу, что получилось!

Гуска здорово нас подтащил, оставил нас в игре. Особенно во втором периоде, когда нас поджали.

В чём секрет шести из шести побед дома? В наших болельщиках! Они лютые», – цитирует Артамонова Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил первый гол нижегородского клуба в матче, который забил 17-летний Никита Артамонов.