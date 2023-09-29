Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Никлас Бекстрём, Том Уилсон Расмус Сандин и Джон Карлсон. Российские нападающие Александр Овечкин, Иван Мирошниченко и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
За «Детройт» забивали Даниэль Спронг и Робби Фаббри (дважды). Нападающие Клим Костин и Артём Анисимов не отметились результативными действиями.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».
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