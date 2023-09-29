Козырев: дали вздохнуть сопернику, и «Спартак» почувствовал игру

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5). К 3-й минуте встречи команда из Череповца вела со счётом 2:0, но уже к 31-й пропустила пять шайб.

«Мы хорошо начали. Контролировали игру. Было преимущество. Удаление внесло коррективы в ход игры. Мы дали вздохнуть сопернику. «Спартак» почувствовал игру. Во втором периоде пропустили в контратаке, что и повлияло на исход матча.

Сыграли ли первые быстрые шайбы во вред команде? Ни в коем случае. Мы здорово играли. Удаление. Удаление внесло коррективы», — приводит официальный сайт «Северстали» слова Козырева.

«Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции. На счету команды 11 очков после 10 матчей.