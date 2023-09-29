«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Шестёркин пропустил одну шайбу

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился предсезонный матч НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз», в котором гости одержали победу со счётом 3:2.

Голы у «синерубашечников» забили Эрик Густафссон и Бреннан Отман. У «Нью-Джерси» отличились Тайлер Тоффоли, Йеспер Братт и Майкл Маклауд.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин начал игру с первых минут и был заменён после второго периода на Луи Доминге. За 40 минут он пропустил одну шайбу, отразив 19 из 20 бросков.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».