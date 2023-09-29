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«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Шестёркин пропустил одну шайбу

«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Шестёркин пропустил одну шайбу
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился предсезонный матч НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз», в котором гости одержали победу со счётом 3:2.

Голы у «синерубашечников» забили Эрик Густафссон и Бреннан Отман. У «Нью-Джерси» отличились Тайлер Тоффоли, Йеспер Братт и Майкл Маклауд.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин начал игру с первых минут и был заменён после второго периода на Луи Доминге. За 40 минут он пропустил одну шайбу, отразив 19 из 20 бросков.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2023, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Тоффоли (Немец, Хьюз) – 18:50 (5x5)     1:1 Густафссон (Шнайдер, Кайлли) – 29:47 (5x5)     1:2 Братт (Баль, Хьюз) – 40:25 (4x4)     1:3 Маклауд – 58:25 (en)     2:3 Отман (Густафссон, Миллер) – 59:24 (5x5)    
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